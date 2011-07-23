فلسطين تخسر أمام تايلاند بهدف بتصفيات المونديال

بوري رام – الموفد الاعلامي للاتحاد - خسر المنتخب الوطني امام نظيره التايلندي في مباراة الذهاب ضمن التصفيات المونديالية المؤهلة لكاس العالم البرازيل 2014 عن قارة اسيا ، والتي جمعت بينهما عصر اليوم بالتوقيت المحلي لتايلند على ملعب اي موبايل في مدينة بوري رام ، واحرز هدف اللقاء اللاعب جاكبيهان كاوبروم د 19 من عمر اللقاء ، واحتسب الحكم الكوري الجنوبي ركلة جزاء غير مستحقة على البهداري تصدى لها الحارس البارع شبير بامتياز د.92 .

ودخل كلا الفريقان المباراة محاولا كلا منهما السيطرة على سوط الملعب وسط اداء قوي وسريع من كلا لافريقيين كان الهجوم التايلندي الاسرع فيه ومحاولاته اول الشوط كانت الاكثر وسط الضغط الجماهيري الكبير بداية اللقاء حيث حضر اللقاء قرابة 20 متفرج ، وكانت الفرصة الاولى في اللقاء د6 للعمور حولها لعليان وتصدى لها الحارس ، ليضغط بعدها الهجوم التايلندي ويتحصل ععلى حرة مباشرة في نفس الدقيقة ويسددها اللاعب داتساكورن تونغيلا ويتصدى لها البهداري ويحولها ركنية وحولها الدفاع لركلة مرمى .

وحاول سمارة وابو بلال بعدها الهجوم وسط الميدان عبر محاولة داخل منطقة 18 تصدى لها الحارس ، بينما حصل عليان على البطاقة الصفراء للاحتجاج د12 ، وسنحت د15 فرصة خطيرة لهجوم تايلند بعد عرقلة ابو سيدو للهجوم تحصل الاخير من خلالها على حرة مباشرة سددها ديتساكورن فوق المرمى ،وحاول العمور وسمارة وابو حماد د18 تحولت لمرتدة استطاع من خلالها المهاجم جاكبيهان كاوبروم من تسديد كرة قوية تصدى لها البهداري لتستقر في شباك شبير .

وحاول العمور وابو حماد وجعرون بعد الهدف بهجمة قوية تحولت لركلة مرمى ، وشنت تايلند بعدها هجمة قوية د 25 ارتطمت بالعارضة ، وحصل العمور على الركنية الاولى لمنتخبنا د 26 سددها ليحولها الدفاع التايلندي لمرتدة ويردها الدفاع وسط الملعب ،وبعد نصف ساعة من المباراة احتسب الحكم خطا على ابو سيدو لاعادته الكرة لشبير داخل 18 اعترض شبير على الحكم وحصل على البطاقة الصفراء خلالها ،وتصدى الحائط لتسديدة داتساكورن وحولها الى التماس ، وسنحت فرصة اخرى لسمارة من حرة مباشرة حولها لركلة مرمى .

وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الاول سنحت فرص قوية لكلا الفريقين التسجيل من هجمات سريعة كان الحارس شبير والحارس التايلندي الابرع في التصدي لهما .لكن مراد اسماعيل كانت فرصته الاخطر بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس على دفعتين ، وحصل البهداري على البطاقة الصفراء للعرقلة نهاية الشوط.

ودخل الفريقان الشوط الثاني وسط سرعة هجومية وثقة اكبر من كلاهما مع سرعة واضحة للاعبي الوطني وتحول واضح للاعبي تايلند ، حيث تراجعوا بداية الشوط واسفر ضغط الوطني عن عرقلة متعمدة للاعب تايلند سوكا نوتنم وحصوله على البطاقة الصفراء ، ليشرك بزاز حسام وادي بدل مراد اسماعيل بداية الشوط ، وكثرت المحاولات من الطرفين بداية الشوط وكانت الاخطر لتايلند د 52 وازدادت المحاولات مع مراوغات من ابو بلال استطاع من خلالها ان يربك الجهة اليمنى للدفاع التايلندي ويشكل خطروة في الهجمات ، ويشرك بزاز بعدها علي الخطيب بدل محمد سمارة حيث عمل الخطيب على تقديم اداء سريع وقوي عبر محاولات مكثفة في الهجوم وكانت اخطر فرصه من تسديدة قوية تصدى لها الحارس د.66 ويصنع عرضية اخرى لعليان ابعدها الدفاع لركنية ، وتزاديدت محاولات الوطني عبر العمور والخطيب وابو حماد مع عرضيات متعددة من حسام وادي الا ان الدفاع التايلندي تصدى لها ،وسنحت لتايلند فرصة خطيرة د70 بتسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة على بعد امتار من خط 18 ارتطمت بالعارضة وتصدى لها شبير بامياز بعد التحام مع الهجوم التايلندي ، وتعرض حسام وادي لتدخل عنيف من لاعبي الوسط التايلندي د.75 وبعدها بدقائق سنحت فرصة اخرى لمهاجمي تايلند وخصوصا اللاعب جاكبيهان لاحراز الهدف الثاني لولا براعة خضر ابو حماد وتحويلها وسط الملعب واشرك المدرب الالماني شيفر اللاعب سورات شوكاه بدل كوراتي كوسومبت للاصابة .