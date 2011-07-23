اكتشاف حقل غاز طبيعي قبالة حيفا أعمق من حقل "تمار"

فلسطين اليوم _ وكالات

أفادت التقارير الاقتصادية "الإسرائيلية" أنه تم العثور على حقل غاز طبيعي قبالة شواطئ حيفا في موقع أعمق من حقل الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا والذي أطلق عليه "تمار".

وجاء أنه خلال عمليات التنقيب في حقل الغاز الطبيعي "تمار"، والذي يتوقع أن يبدأ إنتاجه في العام 2013، تم الحفر في ستة مواقع بعمق يقارب 2,500 متر من سطح البحر، وكان من المقرر الوصول إلى عمق نهائي يصل إلى 5,160 مترا.

وفي حزيران/ يونيو وصلت عمليات الحفر إلى العمق المطلوب، وعندها تبين أن هناك حقل غاز آخر أعمق.

وتشير التقارير إلى أنه حتى اللحظة لا يمكن تحديد حجم وكمية الغاز الموجودة في الحقل الجديد.