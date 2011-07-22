موسى: المصريون لا يريدون حرب إسرائيل

فلسطين اليوم- القاهرة

قال د. عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية إن الشعب المصري لا يرغب في شن حرب علي الكيان الصهيوني وإنما يهدف إلى تحقيق العدل.

وطبقا لما نشرته وكالة أنباء فارس نقلا عن قناة برس تي في، فإن موسي أكد علي أن الشعب المصري يحمل تجاه فلسطين والحصار على غزة مشاعر خاصة، ولذا فإن غضب الشعب المصري وموقفه تجاه العلاقات مع الكيان الصهيوني يتعلق بسياسات هذا الكيان إزاء الشعب الفلسطيني .

وأضاف موسى قائلاً: علينا أن ندرك أسباب الحالة العصبية لدى الشعب المصري والتي هي ناجمة عن السياسات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتهويد القدس .

وأكد علي أهمية الالتفات لمطالب الشعب فيما يتعلق بفلسطين وبذلك فإن الحكومة المصرية المقبلة ليس بمقدورها غض النظر عن مشاعر الشعب المعادية للكيان الصهيوني.

وعن اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني قال موسى إن القيمة الحالية غير مرضية وغير عادلة وعلى الحكومة المصرية المقبلة إلغائها .