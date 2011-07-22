مشروع «أمريكي» لقطع المساعدات عن جيران إسرائيل

فلسطين اليوم- وكالات

سعى الجمهوريون في واشنطن أمس إلى قطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لإسرائيل كلبنان والسلطة الفلسطينية واليمن إذا ما شغلت الحركات الإسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس أية مناصب في الحكومة، إضافة إلى عدد من الدول اليسارية في أمريكا اللاتينية متوعدين باتخاذ موقف متشدد من المسلحين الإسلاميين وخصوم الولايات المتحدة وسط جهود لخفض الأنفاق الأميركي.

وفي جلسة سادها الجدل واستمرت حتى الليل، حددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون عددا من الأولويات التي تهدف إلى خفض ميزانية الرئيس الأميركي باراك اوباما بمقدار 6,4 مليارات دولار، لكن من اجل تحقيق ذلك يتوجب على النواب الجمهوريين التوصل إلى تسوية مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي المؤيد لجهود الإدارة الخاصة بالشؤون الدولية.

كما ينص مشروع القرار كذلك على إنهاء المساعدات الأمنية التي تحصل عليها مصر منذ عقود بعد التظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في شباط الماضي إلا إذا طبق القادة الجدد بشكل تام اتفاق السلام مع إسرائيل واستبعدوا الإخوان المسلمين. كما ينص مشروع القرار على قطع المساعدات الأمنية المخصصة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن إذا ما شغلت الحركات الإسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس آية مناصب في الحكومة.