وفد أممي إلى غزة عبر رفح لاحتواء أزمة الوكالة و« الأنروا » تنفي بشدة

وفد أممي إلى غزة عبر رفح لاحتواء أزمة “الأونروا”

فلسطين اليوم-وكالات

يزور وفد من الأمم المتحدة قطاع غزة لاحتواء أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أغلق العشرات من اللاجئين مقر الوكالة الأممية احتجاجا على تغيير اسمها وتقليص مساعداتها .

وأخطر الجانب المصري، أمس، بقدوم وفد تابع للأمم المتحدة في طريقه إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام . وقالت مصادر مصرية إن الوفد وصل إلى البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، ومنه إلى مدينه العريش بالطريق البري، حيث يضم شخصيات أوروبية وأمريكية . أضافت المصادر أن زيارة الوفد إلى قطاع غزة لاحتواء الأزمة الناشبة عن تغيير اسم وكالة “الأونروا” وتقليص خدماتها المقدمة للفلسطينيين .

يذكر أن حالة من الغضب تسود قطاع غزة بعد تحويل اسم “الأونروا” من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين والتي تمثلت بوقف برامج البطالة والكوبونات الغذائية .

وأفاد شهود عيان ان عشرات اللاجئين الفلسطينيين أغلقوا مقر “أونروا” الرئيسي في مدينة غزة ومقر رئاسة الوكالة في الشرق الاوسط ومنعوا آلاف الموظفين من الدخول احتجاجا على “تغيير الوكالة لاسمها وتقليص خدماتها” . ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا لتقليص الخدمات ولا لتغير اسم الوكالة” . وكانت اللجان الشعبية للاجئين أعلنت عن اضراب امس الخميس سيكون تصعيديا وسيكون شاملا لكل مداخل الاونروا الرئيسية حتى تخضع الاونروا لمطالب اللاجئين التي أقرتها لهم الأمم المتحدة والمحافل الدولية عندما أنشئت الوكالة .

فيما نفى الناطق المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بشدة الأنباء الصحفية التي تحدثت عن وصول وفد أممي لغزة من أجل إنهاء الخلاف القائم بين مئات اللاجئين ومسؤولي الأونروا.

وأكد أبو حسنة في تصريحات له أن "هذه الأنباء كاذبة تماما وعارية عن الصحة وتدخل في اطار الفبركات "، داعيا من نشرها للتحقق أولا والرجوع إلى مسؤولي الوكالة قبل نشر مثل هذه الأخبار.