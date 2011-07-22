عشراوي: حرمان الأسرى حقهم بالتعليم تصعيد وعملية ابتزاز ممنهجة

فلسطين اليوم-رام الله

عبّرت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير حنان عشراوي، عن رفضها واستنكارها للإجراءات القمعية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وآخرها حرمانهم من حقهم في التعليم الأكاديمي الذي هو حق مكتسب لهم وليس منّة من سلطات الاحتلال، واعتبرتها مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم التعامل مع الأسرى.

وقالت عشراوي خلال تعقيبها على الإجراءات التعسفية بحق الأسرى: 'إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ضمن عملية ابتزاز متكاملة وممنهجة، حيت تتخذ سلطات الاحتلال من أسرانا الفلسطينيين رهائن لديها، في محاولة رخيصة للضغط على القيادات السياسية من أجل إطلاق الجندي الإسرائيلي 'جلعاد شاليط'.

وتابعت: 'إن الهجمة الخطيرة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضدّ المعتقلين يتطلب تحرك دولي عاجل من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم، وتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها وممارساتها اللاإنسانية، والإفراج الفوري عن المعتقلين باعتباره شرط رئيسي لمتطلبات السلام.

وحثّت عشراوي طواقم ومندوبي تلك المؤسسات إلى زيارة الأسرى والاطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي يعيشونها في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى، ودحض الدعاية الإسرائيلية المغرضة لتضليل الرأي العام والحقوقي في العالم.