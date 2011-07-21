موجة حر شديدة منتصف الأسبوع القادم تتواصل حتى بداية رمضان

فلسطين اليوم _ غزة

تتأثر فلسطين وبلاد الشام اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم بموجة شديدة الحرارة تتواصل حتى الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الى 50 مئوية في بعض مناطق بلاد الشام خاصة شمال شرق سوريا ونهاية الأربعينات مئوية في غور الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن درجات الحرارة خلال هذا الشهر قد ارتفعت عن معدلاتها، حيث كان اليوم التاسع من الشهر الجاري الأكثر حرارة في مختلف المدن الفلسطينية بتجاوز درجات الحرارة معدلاتها بشكل كبير، حيث وصلت درجه الحرارة في القدس في الساعة 11:50 ظهرا إلى36 درجه مئوية وهي اعلي من معدلاتها ب7 درجات مئوية فيما كانت ادنى درجه حرارة في القدس 16.8 درجه مئوية في الساعة 4:00 فجر اليوم الخامس من هذا الشهر وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في 14 يوما من 20 يوما وهو ما أدى إلى تجاوز درجات الحرارة معدلها الشهري بـ1.2 درجه مئوية حتى الآن.

ويأتي ذلك لاستمرار امتداد الكتلة الهوائية الحارة والجافة المندفعة مع المنخفض الموسمي الهندي، حيث تتأثر المنطقة بامتداد المنخفض الموسمي في فصل الصيف من كل عام يرافقه ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لمرور الكتلة الهوائية فوق صحراء الجزيرة العربية، بحيث تفقد رطوبتها وتكتسب الحرارة وقد أدى امتداد المنخفض الموسمي الهندي نحو المنطقة، الذي يترافق بتواجد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الحو العليا العام الماضي إلى استمرار تأثر المنطقة بموجات حارة حيث تجاوزت درجات الحرارة معدلاتها خلال شهر أغسطس بـ4.9 درجات مئوية في مدينه القدس و4.5 في مدينه الخليل كمثال.

واستمر تجاوز درجات الحرارة معدلاتها خلال شهر سبتمبر حيث وصلت درجه الحرارة في يوم 19 أغسطس 2010 إلى 40.4 في مدينه القدس وهي أعلى من معدلاتها بحدود 11 درجة مئوية، حيث تأثرت المنطقة خلال هذا الشهر بموجتين حارتين أدت إلى تجاوز الأرقام القياسية السابقة المسجلة في صيف العام 1998، و تراوحت درجات الحرارة العظمى في مدينه القدس في شهر أغسطس خلال السنوات العشر الماضية ما بين 26.2 -40.6 فيما تراوحت درجات الحرارة الصغرى ما بين 16-27 درجه مئوية.

ويتوقع قسم التنبؤات الجوية قصيرة ومتوسطه المدى في موقع طقس فلسطين palweather إن تنخفض درجات الحرارة قليلا يومي السبت والأحد القادمين لتصبح قريبة من معدلاتها الشهرية على إن تتأثر المنطقة بموجه حارة تبدأ يوم الاثنين وتستمر حتى الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك بحيث يتوقع إن تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها بأكثر من 7 درجات مئوية في مختلف المناطق الفلسطينية حيث ستصل درجه الحرارة إلى أواخر الأربعين في الأغوار والمناطق الجنوبية من النقب وستتجاوز درجات الحرارة الـ 50 درجه مئوية في مناطق من العراق وشمال شرق سوريا.

كما يتوقع قسم التنبؤات الجوية طويلة المدى في موقع طقس فلسطين إن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في شهر رمضان المبارك بحيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في مدينه القدس ما بين 28-36 بينما ستتراوح درجه الحرارة الصغرى ما بين 17-25 درجه ويزداد احتمال تأثر المنطقة بموجه حارة أخرى في منتصف شهر رمضان المبارك حيث ستتجاوز درجات الحرارة معدلاتها في مختلف المناطق في بلاد الشام والعراق وشمال وشرق الجزيرة العربية ومصر وتركيا، فيما ستتدنى درجات الحرارة عن معدلاتها في جنوب الجزيرة العربية.

كما ستتأثر مناطق المغرب العربي بعواصف رعدية متكررة وستسمر درجات الحرارة اعلى من معدلاتها حتى شهر نوفمبر المقبل حيث من المتوقع إن ينخفض الضغط الجوي عن معدلاته فوق القطب الشمالي مما يسمح بتدفق الكتل الهوائية الباردة باتجاه شرق المتوسط حيث أشار قسم الأبحاث المناخية في موقع طقس فلسطين إلى إن طبيعة دوران الغلاف الجوي نهاية هذا العام ستتغير نظرا لأرتفاع النشاط الشمسي والتحولات التي طرأت مؤخرا على تذبذبات الغلاف الجوي والمحيطات حيث أفاد القسم إن الدورة الشمسية الحالية 24 مشابهه إلى حد كبير للدورة الشمسية 14 التي بدأت في العام 1903.

ويتوقع قسم الأبحاث المناخية في موقع طقس فلسطين إن تكون الظروف نهاية العام الحالي مختلفة عن العام السابق من حيث أنماط الرياح في طبقه الستراتوسفير ومعدلات الأوزون في أسفل طبقه الستراتوسفير القطبية، والتي ستعمل على دفء هذه الطبقة وتبريد الطبقات السفلى كطبقه التربوسفير التي تسير فيها الحالات الجوية والذي سينعكس إيجابا فيما بعد على الأجواء في شرق المتوسط من خلال استمرار تدفق الكتل الهوائية الباردة نحو المنطقة.

كما ويتوقع موقع طقس فلسطين إن تكون درجات الحرارة قريبه من معدلاتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر كما ستكون الأمطار حول إلى أعلى من معدلاتها في مناطق واسعة من بلاد الشام وتزداد الاحتمالية بتأثر المنطقة بموجات باردة نهاية شهر ديسمبر وشهر يناير بحيث سيكون الموسم القادم أكثر بروده ورطوبة من الموسم الماضي.