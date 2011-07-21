"إسرائيل" تعتبر ليبيا مصدرا جديدا للأسلحة إلى غزة

فلسطين اليوم _ وكالات

قال مسؤول "إسرائيلي" كبير اليوم الخميس إن ليبيا أصبحت مصدرا جديدا للأسلحة المهربة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وزعم نائب رئيس الوزراء موشيه يعالون انه بعدما اصبح شرق ليبيا الى حد كبير تحت سيطرة المعارضين الذين انتفضوا ضد معمر القذافي فانه يجري نقل الاسلحة عبر الحدود مرورا بمصر الى القطاع.

واضاف في لقاء مع الصحافيين الاجانب: "الاسلحة متاحة في ليبيا نتيجة الوضع غير المستقر هناك وقد استغلته حماس لشراء اسلحة من المهربين الليبيين". لكنه لم يحدد نوع الاسلحة التي يجري تهريبها.

ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي "حماس" على اتهامات يعالون.