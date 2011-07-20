لاريجاني: الكيان الصهيوني مصاب بداء وهم الخوف

فلسطين اليوم: طهران

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الأربعاء إن "إسرائيل" مصابة بـ "وهم الخوف".

وقال لاريجاني أمام مجلس الشورى معلقا على الاجراءات "الاسرائيلية" ضد قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة "إن هذا الكيان مصاب بداء وهم الخوف".

واضاف إن "منع دخول السفن الي قطاع غزة يعتبر وصمة عار في جبين هذا الكيان الارهابي".

وأعرب عن اسفه لان "الولايات المتحدة والدول الأوروبية تساعد الكيان الصهيوني لمنع توجه القوافل الانسانيه إلى قطاع غزة".

وتابع لاريجاني "وهذا يدل على مدى التخبط السياسي الذي تنتهجه الدول الغربية حيث ان التطورات التي طرأت في المنطقة أثارت خوف وذعر أمريكا والدول الغربية".

وقال "إن الحكام العرب الموالين للولايات المتحدة أصبحوا يتساقطون تحت وطأة الثورات الشعبية و المشهد السياسي في الشرق الأوسط بات يتغير لصالح الشعب الفلسطيني حيث ان الصحوة الإسلامية أضحت تجتاز كل المنطقة ".