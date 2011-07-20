اسبانيا تطمئن عباس وتؤكد دعمها لبناء الدولة الفلسطينية

اسبانيا تطمئن عباس تؤكد دعمها لبناء الدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم-رام الله

اكدت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيث أمس الثلاثاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس "التزام" بلادها "القوي" الى جانب جهود السلطة الفلسطينية "لبناء الدولة الفلسطينية المقبلة".

واسبانيا هي المحطة الثانية في جولة يقوم بها عباس وبدأها في النروج سعيا الى الحصول على دعم المجتمع الدولي قبل تصويت متوقع للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر حول الاعتراف بدولة فلسطينية.

ومن دون ان تعلن في شكل مباشر تاييد اسبانيا لهذا الاعتراف، شددت خيمينيث في بيان على "نية مواصلة العمل الذي بدأ منذ اعوام عدة لتعزيز العلاقات (مع السلطة الفلسطينية) ودعم جهودها لبناء الدولة الفلسطينية المقبلة".

واضاف البيان "في هذا السياق، فان وزيرة الخارجية والتعاون شددت على التزام اسبانيا القوي الى جانب هذه الجهود"، مذكرة بان بلادها هي من ابرز الدول المانحة.

وحض الاتحاد الاوروبي الاثنين اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط على توفير الظروف لاحياء مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وكان عباس وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اعتبرا في 12 تموز/يوليو ان لا طريق اخر سوى طلب انضمام دولة فلسطينية مستقلة الى الامم المتحدة بعد اخفاق اجتماع الرباعية الذي عقد اخيرا في واشنطن.