الترابي: الحكم الإسلامي قادم في العالم العربي

فلسطين اليوم: غزة

أعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان حسن الترابِي أنَّ الحكم الإسلامي قادم في العالم العربي، مؤكدًا أنّ "حكمًا إسلاميًا بدون أخلاق لا فائدة منه".

وقال الترابي، في حديث لصحيفة (الأهرام) المصرية نشرته اليوم الثلاثاء: "إنّه سيسعى خلال زيارته إلى مصر الأربعاء لنقل تجربة الحكم الإسلامي بالسودان"، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تدارك الأخطاء التي وقع فيها الحُكم الإسلامي بالسودان وأهمها عدم العمل من أجل الإحياء الفكري بنفس درجة العمل من أجل الإحياء الروحي للإسلام.

وأضاف: "علينا تجديد فكرنا الديني لنواكب الظروف الجديدة خاصةً بقضية التعامل مع غير المسلم ومع قضية المرأة، وقد ذهب المسلمون إلى الدول غير المسلمة بنفس الأمراض التي يُعانُون منها في بلدانهم".

وأوضح الترابي أنَّ الثورة المصرية "سيكون مردودها عظيمًا على مصر وستفتح أبوابًا كثيرة أمام المصريين وستطلق طاقاتهم المكبوتة بعد أن كانت لا تظهر إلا بعبقريٍّ واحد هو الرئيس".

كما أشار إلى أنَّها " ثورة ناضجة وستكون لصالح الأمة العربية والإسلامية كلها باعتبار أنَّ مصر هي الأكثر تأثيرًا بالمنطقة"، مشدّدًا على أن رياح التغيير التي اجتاحت المنطقة ستصل السودان لا محالة ولن يستطيع النظام الحاكم سدّ الأبواب أمام هذه الرياح العاتية أو إيقافها وقد تنفجر الأوضاع في جنوب كردفان ودارفور إذا لم نسارع بتغيير النظام في الخرطوم لتجنيب السودان المخاطر".

وأوضح الترابي أنّ عداءه مع النظام المصري السابق نَبَع من عداء النظام للإسلاميين بشكل عام، حيث "كان النظام المصري السابق مثل الغرب يضع أسامة بن لادن والخميني والترابي في خانةٍ واحدةٍ دون أن تكون لديه القدرة على التمييز بين إسلامي وآخر".