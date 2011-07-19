دعوى قضائية لوصف مبارك بـ(المخلوع) بدلاً من (السابق)

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

أقام عبد الفتاح رمضان، المحامى بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لأحد السجون بدلا من مستشفى شرم الشيخ، وعدم وصفه رسميا بعبارة الرئيس السابق وتسميته فى جميع الأوراق الرسمية بـ«الرئيس المخلوع».

وعددت الدعوى 50 جريمة ارتكبها مبارك خلال حكمه منها السياسى والجنائى، وأكدت أنه استغل سلطاته لتعطيل نص دستورى صريح من دستور 1971 نص على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين الفصل فى الاتهامات الموجهة إليه وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه فورا مما جعل جميع قرارات مبارك محصنة من المساءلة القانونية.