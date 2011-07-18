الأردن يسير أولى قوافل حملة شهر رمضان لمساعدة الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم- وكالات

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، أولى قوافل حملة شهر رمضان المبارك إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تتألف من 50 شاحنة ستصل إلى هناك تباعا.

وقال رئيس مجلس أمناء الهيئة، الأمير راشد بن الحسن: إن القافلة الأولى تتألف من 5 شاحنات، منها ثلاث محملة بالطرود الغذائية، واثنتان باللحوم المجمدة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من أثر الأوضاع الإنسانية السيئة للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف، أن قافلة اليوم تحمل الرقم (345) من قوافل المساعدات التي سيرت بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة، وأكد أن الأردن ممثلا بالهيئة مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن الظروف السياسية تحتم تقديم المزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأعرب عن أمله في ألا يغفل الإعلام عن الاستمرار في كشف الأوضاع الإنسانية الصعبة للأشقاء الفلسطينيين، في ظل الأوضاع السائدة عربيا، داعيا الأشقاء العرب إلى بذل المزيد من الجهود لإيصال مساعداتهم عن طريق الأردن، لضمان وصولها إلى الفلسطينيين بسهولة ويسر.