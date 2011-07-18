إطلاق سراح الشيخ صلاح في بريطانيا

فلسطين اليوم- وكالات

أطلقت السلطات البريطانية اليوم الاثنين، سراح الشيخ رائد صلاح من سجن "بدفورد"، بعد احتجازٍ غير قانونيٍ دام قرابة الثلاثة أسابيع، حيث توجه إلى مكان إقامته في لندن، وجاء الإفراج وفقًا لقرار المحكمة العليا الذي صدر يوم الجمعة الماضي.

واعتبرت المبادرة الإسلامية في بريطانيا قرار المحكمة العليا "هزيمة نكراء للوبي الصهيوني الذي ما فتيء يعادي القادة الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية في أنحاء العالم".

وقالت في بيانٍ لها اليوم "إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا يؤكد أن قرار وزيرة الداخلية الإستمرار باعتقال الشيخ رائد رغم الاستئناف الذي قدمه الشيخ طاعنًا بقرار الإبعاد هو قرارٌ سياسيٌ في خرقٍ فاضحٍ للقوانين المعمول بها في بريطانيا والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتعقيبًا على هذا القرار صرح رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا محمد صوالحة "هذا القرار يضاف إلى عدة قراراتٍ سابقةٍ أنصفت القضية الفلسطينية عمومًا ضد تغول اللوبي الصهيوني في هذه البلاد، وبلا شك يشكل نصرًا، والمعركة لازالت مفتوحة حتى يبت القضاء البريطاني في الطعن الذي قدمه الشيخ رائد صلاح ضد قرار إبعاده في أيلول (سبتمبر) القادم".