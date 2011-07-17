توضيح من إدارة الوكالة لخطأ تحريري في تصريحات المهندس"عبيد"

فلسطين اليوم- غزة

أكد رئيس سلطة الطاقة بغزة المهندس كنعان عبيد أن رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية دفع باتجاه تشغيل المولد الثالث من أجل خدمة المواطنين.

وأوضح عبيد في لقاء مع مسؤول نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد أن شركة الكهرباء بغزة تعمل حالياً بالوحدات الثلاثة الموجودة بغزة وما زالت الوحدة الرابعة لا تعمل فهي بحاجة إلى صيانة وبحاجة إلى سولار, مشيراً, أن العمل بالمحطات الثلاثة بدأت منذ بداية شهر 6 والتخزين يكفي لما بعد شهر رمضان المبارك.

وقال :"نستخدم ما يكفي لتشغيل المحطة حسب الجدول المعمول به حالياً, "8 ساعات في اليوم الأول واليوم الثاني 8 ساعات واليوم الثالث على مدار اليوم, أما في شهر رمضان المبارك وشهر الصيف فسيكون النظام كما هو ولن يتغير إلا إذا استهلك المواطن الغزي أكثر من استهلاكه الطبيعي فسيكون اختلاف في جدول الكهرباء.