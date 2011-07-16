مصر تدعو عباس ومشعل لتحريك ملف المصالحة

فلسطين اليوم – القاهرة

وجهت مصر الدعوة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للقاء في القاهرة خلال الأسبوع الحالي، لتحريك ملف المصالحة المجمد منذ عدة أسابيع.

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريحات صحافية صادرة السبت أن وفد الحركة سيقوم بزيارة قريبة إلى القاهرة، مرجحاً أن تكون هذه الزيارة الأسبوع المقبل.

وأضاف مرزوق أن هناك اتصالات مع الجانب المصري تم الاتفاق خلالها على هذه الزيارة.

حول أهداف الزيارة، أضاف مرزوق أن المصالحة على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها والشأن الفلسطيني بشكل عام