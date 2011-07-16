حركة "فتح" تشيد بقرار مجلس الشيوخ البلجيكي

فلسطين اليوم - رام الله

ثمنت حركة "فتح" تبني مجلس الشيوخ البلجيكي مشروع قرار يدعو الحكومة البلجيكية للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967.

وفي تصريح صحفي صدر اليوم السبت، قال المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا الدكتور جمال نزال: إن "هذا القرار يكرس نموذج البرلمان المضاد لمحبي التصفيق المفرط للطروحات المتطرفة ويعبر عن استقلال فكر ممثلي الشعب البلجيكي".

وأعربت "فتح" عن أملها في أن تطبق الحكومة البلجيكية هذا المشروع لتقف بالفعل إلى جانب حقنا في تقرير المصير. ودعت "فتح" منظمة التحرير الفلسطينية إلى مواصلة الثبات على موقفها الحالي باعتبار حق تقرير المصير غير قابل للمساومة والتفاوض أو انتظار الضوء الأخضر من سلطة الإحتلال غير الشرعية.

وأضاف نزال : "لا يمكن لعاقل أن ينتظر منا تلمس شرعية ممارستنا حق تقرير المصير من قوة احتلال غير شرعية هي نفسها".

واعتبر نزال، أن حجر الزاوية في خلافنا مع بعض الأمم الأوروبية هي أن بعضها يمنح إسرائيل بشكل مبطن حق الإعتراض على تقرير مصيرنا ويسبنا نحن أنفسنا هذا الحق.

وقال نزال: أن" مماطلة إسرائيل في التفاوض لمدة عشرين عاما هي الإثبات العيني على أن دولة الإحتلال لن تقبل بممارستنا هذا الحق وأنها تسعى للسيطرة على مصيرنا دون سقف زمني". ودعت "فتح" الأمم المحبة للعدالة والسلام إلى انتزاع حق الفيتو الإسرائيلي على مصير شعب تعداده عشرة مليون إنسان ذوي وعي متميز وكفاءات تمد الإنسانية بمساهمة مفيدة تستحق فرصة للحياة.