داخلية غزة :تعليمات وتوجيهات للمسافرين عبر معبر رفح

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة غزة عن سلسلة من التعليمات الخاصة بسفر المواطنين عبر معبر رفح الحدودي , مثمنةً صبر المواطنين وتفهمهم للأزمة الحالية على معبر رفح التزامهم بجداول السفر.

وبخصوص التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية فكانت على الشكل التالي :

أولاً : السفر اليوم السبت 16/7/2011م سيكون لباقي كشف حجز 13/7 والاستكمال من كشف 14/7 والأولوية للحالات الخاصة والإنسانية .

ثانياً : ستكون الأولوية من اليوم فصاعدا في عملية السفر للحالات الخاصة والإنسانية من ( المرضى – الإقامات – الطلبة – أصحاب تذاكر الطيران ) حسب كشوفات الحجز في مكاتب السفر .

ثالثاً :على كل مواطن يواجه مشكلة في عملية السفر أو التسجيل التوجه لمكتب السفر في مدينة غزة والكائن في مقر ترخيص المرور قرب مركز شرطة العباس .

ثالثاً : نرجو من المواطنين الكرام الالتزام بمواعيد السفر المقررة لهم حسب الإعلان اليومي عبر موقع وزارة الداخلية ، بما يضمن سهولة سير العمل على المعبر .