في اجتماع عاجل.."إسرائيل" تقرر الرد على صواريخ المقاومة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قرر جيش الإحتلال الإسرائيلي، اتخاذ خطوات عملية للرد على إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

وحسب صحيفة معاريف الصهيونية فقد عقد قائد جيش الاحتلال بني جناتس اجتماعاً عاجلاً ظهر الجمعة لدراسة تدهور الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة.

وأضحت الصحيفة، أن القرار اتخذ في أعقاب استمرار إطلاق الصواريخ، حيث قرر الجيش اتخاذ خطوات عملية بدرجات مختلفة ردا على هذا التصعيد.

وقد حمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع لحركة "حماس" بدعوى أنها التي لا تقوم بشئ لمنع إطلاق الصواريخ"، وكذلك حملتها المسؤولية الكاملة للنتائج المترتبة على هذا التصعيد.

جدير بالذكر، أن طائرات الاحتلال تشن منذ يومين غارات مكثفة على أهداف في قطاع غزة، الأمر الذي خلف عدد من الإصابات.