وسط تدابير أمنية مكثفة.. انطلاق مسيرة الاستقلال بالقدس المحتلة

وسط تدابير أمنية مكثفة..انطلاق مسيرة الاستقلال الفلسطيني

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

انطلقت في مدينة القدس المحتلة بعد ظهر اليوم الجمعة، مسيرة الاستقلال، بمشاركة أكثر من ألف فلسطيني و"إسرائيلي"، للمطالبة بالاعتراف في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت عن تدابير أمنية مكثفة في مدينة القدس المحتلة وذلك على امتداد الطريق الواصل بين باب الخليل وحى الشيخ جراح استعدادا لانطلاق مسيرة "من أجل الاستقلال الفلسطيني".

وذكر راديو (صوت إسرائيل) اليوم الجمعة أن هذه المسيرة سيشارك فيها نشطاء من اليسار "الإسرائيلي".

وكانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية قد قررت أمس التوجه إلى الأمم المتحدة لدعوة دولها الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها فى الأمم المتحدة، وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة، فى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.

من ناحيتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن منظمى المسيرة قولهم إن الاعتراف باستقلال فلسطين يجب أن يكون مرحلة أولى قبل بداية أى مفاوضات مباشرة بين الأطراف وليست نتيجة لتلك المفاوضات.

وأوضحت يديعوت أنه سيشارك فى المسيرة حركات يسارية إسرائيلية ولجان شعبية من القدس المحتلة، لافتة إلى أنها المسيرة الأولى من نوعها منذ عام 1991 كحدث يشارك فيه عرب ويهود من شرقى القدس.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الفعاليات تم التنسيق لها مع الشرطة الإسرائيلية التى ستقوم بحماية المسيرة والحفاظ على أمنها حيث ستطوف أماكن عديدة فى مدينة القدس، وذلك بعد أن تعهد منظمو المظاهرة بالحفاظ على الأمن والنظام العام وتجنب المواجهة مع نشطاء اليمين الذين ينون تنظيم مظاهرة مناوئة.