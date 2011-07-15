100 مليون تعداد المصريين في عام 2020

١٠٠ مليون تعداد المصريين في ٢٠٢٠

فلسطين اليوم - وكالات

حذر تقرير، صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، من الزيادة السكانية مؤكداً أن عدد السكان «تضاعف» في مصر خلال السنوات الماضية إذ من المتوقع أن يصل 100 مليون العام 2020.

وذكر التقرير أن «المصريين يعانون من ضعف التعليم، وهو ما يجعل خصائص السكان لا تتيح المنافسة مع دول أخرى بدرجة كافية»، مشيراً إلى أن أبرز التحديات هو «استمرار ارتفاع معدل الأمية».

وأوضح التقرير أن نسبة البطالة بين السيدات أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلتها بين الرجال، حيث تصل إلى ١٩ في المئة بين السيدات، مقابل ستة في المئة للرجال، لافتاً إلى أن معظمهن مازلن يرغبن في إنجاب أكثر من طفلين، وترتفع الرغبة إلى ثلاثة أطفال إذا كانت السيدة أكثر فقراً.

وأكد التقرير الذي عرض خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الذي نظمه مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، انتشار ظاهرة الزواج المبكر في الوجه القبلي خاصة في الريف، موضحاً أن ريف الوجه القبلي أقل في نسب استخدام تنظيم الأسرة. وشدد التقرير على وجود فجوة بين السياسات المستهدفة والقيم المجتمعية، فمازال العديد من الأسر تعتبر الأطفال عزوة ومصدر دخل، مشيرا إلى أن كل الحملات الدعائية التي تدعو إلى الالتزام بطفلين لكل أسرة لم تأت بثمارها على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أكد وزير الصحة د. أشرف حاتم، الذي افتتح المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء د. عصام شرف، أن تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الذي يطالب به الثوار لابد أن يتم من خلال أسرة تمتلك مقومات الحياة الكريمة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لحل المشكلة السكانية. فيما توقع ممثل برنامج الأمم المتحدة للسكان في مصر د. زياد الرفاعي أن يصل تعداد سكان مصر إلى نحو ١٠٠ مليون نسمة في العام ٢٠٢٠.