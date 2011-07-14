العثور على سيارة وزير الحرب السابق عمير بيريتس في قلقيلية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قامت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اليوم الخميس، بتسليم سيارة تعود لعضو الكنيست الصهيوني و وزير الحرب السابق، عمير بيرتس ، بعد ان ضبطوها مسروقة في مدينة قلقيلية شمال الضفة.

وقالت مصادر داخل الاجهزة الامنية الفلسطينية، بأن الجانب الصهيوني قام بإبلاغهم عن فقدان سيارة تعود لعضو الكنيست الصهيوني رئيس حزب العمل السابق عمير بيرتس وهي من نوع "اودي A6" وتم تسليمها صباح اليوم للجانب الإسرائيلي بعد التأكد منها.

يذكر بأن هناك تعاون أمني فلسطيني-إسرائيلي عالي المستوى، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بتسليم كافة السيارات المسروقة والتي يتم ضبطها في أراضي السلطة الفلسطينية للجانب الصهيوني بناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية ووفق الاتفاقيات بين الجانبين.