حرمان الأسيرات من الكنتين لمدة شهرين بسبب تضامنهن مع الأسير وريدات

فلسطين اليوم-رام الله

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن إدارة سجن 'هشارون' قد فرضت عقوبة جماعية بحق الأسيرات الفلسطينيات (21 أسيرة) بحرمانهن من استلام مخصص الكنتين لمدة شهرين، بسبب تضامنهن مع الأسير عاطف وريدات المضرب عن الطعام منذ 30 يوما.

وأوضحت الوزارة أن الأسيرات أرجعن في الثالث من الشهر الجاري، وجبات الطعام، وطالبن في رسالة إلى إدارة السجون بالاستجابة لمطالب وريدات الإنسانية العادلة ونقله من سجن عسقلان الذي لا يتلاءم مع وضعه الصحي.

وقالت الأسيرة ايرينا سراحنة لمحامية الوزارة شيرين عراقي، التي زارتها بالسجن، إن إدارة السجون بدأت تستخدم الحرمان من مخصصات الكنتين كوسيلة عقاب وضغط على الأسيرات، إضافة إلى فرض عقوبات أخرى على أية خطوات احتجاجية تقوم بها الأسيرات، حيث أغلقت إدارة السجن قسم الأسيرات يوما كاملا، وقلصت مدة الخروج إلى ساحة الفورة لساعة واحدة بدل ثلاث ساعات.

من جهة أخرى، أفادت المحامية عراقي أن الأسيرة أحلام التميمي المحكومة 16 مؤبدا، قد أوقفت إضرابها عن الطعام الذي استمر 8 أيام احتجاجا على قيام شرطيات السجن بتفتيشها عارية ومعاقبتها أسبوع في زنازين العزل وعدم استجابة إدارة السجون لزيارة زوجها الأسير نزار التميمي.

وقالت التميمي للمحامية إنه خلال إضرابها عن الطعام رفضت إدارة السجن إعطاءها الملح، وأنها عانت من وضع صحي صعب للغاية.

وأكدت أن الوضع في السجون أصبح لا يطاق، وأنه مطلوب برنامج وطني ونضالي للتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض له الأسرى، وهذا يحتاج إلى مساندة وتحرك من كافة المستويات السياسية والقانونية.