إذاعة الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في النقب الغربي إثر سقوط صاروخ من غزة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

دوت صفارات الإنذار الصهيونية قبل قليل في النقب العربي , إثر سقوط احد الصواريخ من القطاع .

وقالت إذاعة الاحتلال أن الصاروخ وقع في منطقة خالية دون التبليغ عن إصابات او أضرار, مشيرةً الى ان المقاومة في غزة قد أطلقت امس قذيفة صاروخية سقطت بالقرب من احد التجمعات السكنية في مجلس اشكول الاقليمي دون ان يبلغ عن وقوع اصابات او اضرار مباشرة.

وزعمت الإذاعة سقوط 11 قذيفة صاروخية على المناطق المحاذية للقطاع منذ مطلع الشهر الحالي .