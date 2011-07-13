انتحار شرطي فلسطيني أمام رئاسة الحكومة في رام الله

فلسطين اليوم-رام الله

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان شرطيا فلسطينيا انتحر بإطلاق النار على نفسه أمام مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله فجر اليوم.

وبحسب المصادر وفقاً لأحد المواقع المحلية فإن الشرطي يعمل في مجال الحراسات على رئاسة الحكومة الفلسطينية، حيث قام بإطلاق عدة طلقات نارية في الهواء وحاول عدد من زملائة السيطرة عليه الا أنه اطلق رصاصة على نفسه إصابته بالصدر حيث فارق الحياة على الفور.

وأكدت المصادر ان الشرطي يدعي "س. ش" من محافظة قلقلية شمال الضفة الغربية وان الشرطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق على الفور لمعرفة ملابسات الحادث.