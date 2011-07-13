عقوبات إضافية بحق الأسير عاطف وريدات المضرب عن الطعام منذ 30 يوما

فلسطين اليوم-رام الله

أفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، الذي زار الأسير عاطف وريدات في سجن عسقلان، بأن إدارة السجن أجرت محاكمة داخلية للأسير، وفرضت عليه سلسلة من العقوبات، منها: منع الزيارات واستلام الكنتين، واستمرار احتجازه في العزل الانفرادي.

وحذر المحامي عجوة من أن الوضع الصحي للأسير وريدات أصبح خطيرا بسبب استمراره لليوم الثلاثين في الإضراب عن الطعام، وهو أطول إضراب فردي مفتوح يخوضه أسير فلسطيني منذ عام 2000.

واعتبر وزير الأسرى عيسى قراقع أن احتجاز الأسير وريدات في زنازين انفرادية، وفرض عقوبات قاسية عليه، وعدم نقله إلى المستشفى على ضوء تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب، هو حكم بالإعدام على الأسير، مطالبا بالتدخل الفوري لإنقاذ حياته بعد أن ضربت إدارة السجون بعرض الحائط كل المناشدات التي دعت إلى الاستجابة لمطالبه المتمثلة بنقله من سجن عسقلان إلى سجن آخر أكثر ملاءمة لوضعه الصحي.

وأشار قراقع إلى أن الأسيرين يوسف سكافي وميسرة أبو حمدية، يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام مع الأسير وريدات، بعد أن تم نقلهما بالقوة إلى سجن عسقلان الذي لا يتناسب مع وضعهما الصحي.

والأسير عاطف وريدات من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، ويقضي حكما بالسجن مدته 11 عاما منذ 3/5/2002، ويعاني من مشاكل صحية في القلب، ومن السكري والضغط.