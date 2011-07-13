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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مكافحة المخدرات تضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش

  • 07:30 - 13 يوليو 2011
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مكافحة المخدرات تضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش

فلسطين اليوم-رفح

ألقت مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء 12/7/2011م  القبض على مجموعة من مروجي المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من البانجو.

 

وذكرت المكافحة بأنها تلقت معلومات عن عملية استلام وتسليم كميات من المواد المخدرة من نوع بانجو في منطقة معن "التحلية " بمدينة خان يونس.

 

وقامت دورية من مكافحة المخدرات بمتابعة المكان وبعد حوالي سبع ساعات من التحري تم مشاهدة سيارة من نوع "فلوكس " بيضاء اللون وبداخلها ثلاثة أشخاص.

 

وبعد تفتيشها  تم العثور في صندوق السيارة على خمسة أكياس كبيرة لونها أبيض تحتوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة من نوع بانجو "مجفف" يبلغ وزنها تقريبا 45 كيلو جرام  يقدر ثمنها ب22500شيقل  وتم التحفظ على الكمية وتوقيف الأشخاص وهم "م.ب" و"م.ز" م.ع من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

وفي مهمة أخري ضبطت مكافحة المخدرات أيضا 11 فرش حشيش أثناء متابعة شخصين مشبوهين كانا يقودان دراجة نارية حيث قامت المكافحة بتوقيف الدراجة وتفتيش المذكورين وضبطت بحوزتهم 11 فرش حشيش يزن 1110جم.

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