العثور على مبيدات إسرائيلية مسرطنة بالأسواق المصرية

فلسطين اليوم: القاهرة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، اليوم الثلاثاء، إن حملاتها كشفت وجود مبيدات إسرائيلية مسرطنة مجهولة المصدر بالأسواق المحلية.

وأكد وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن أبو حديد أنه بتحليل هذه المبيدات تبين أنها إسرائيلية المنشأ ولا تخضع لقواعد تسجيل المبيدات ومدون عليها باللغة العبرية.

وذكر الوزير في تصريحات صحفية أن المبيدات دخلت البلاد عبر قنوات غير شرعية، مناشدا كافة العاملين بعدم التعامل مع المبيدات المجهولة، حيث لا يتوقع آثارها الصحية والبيئية المدمرة.

وقال أبو حديد إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج هذه المبيدات وعلى كل من يتآمر على صحة المصريين إيمانا بالدور الذي تقوم به الزراعة في الحفاظ على جودة وصلاحية المحاصيل الزراعية.

وأكد قيام أجهزة الوزارة الرقابية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والوزارات المعنية بالقيام بحملات مستمرة ومفاجئة لرصد هذه الظاهرة غير المشروعة، وذلك على محلات ومخازن المبيدات وكذلك الباعة الجائلون، محذرا الباعة المتجولين وأصحاب المخازن من التورط في بيع واستيراد هذه المبيدات.

وأوضح أنه في حال اكتشاف هذه المبيدات بأي مخازن أو محلات سيتعرض أصحابها لعقوبات قانونية تندرج تحت الإضرار المتعمد بصحة المواطن في وقت تمر به البلاد بظروف صعبة.