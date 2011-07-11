منظمة التعاون الإسلامي تجري اتصالات مع لندن للإفراج عن الشيخ رائد صلاح

فلسطين اليوم- وكالات

أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، اتصالات على عدة مستويات مع الحكومة البريطانية بشأن رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح، للمطالبة بالإفراج عنه، حيث تحتجزه السلطات البريطانية بعد دخوله أراضيها، في انتظار ترحيله .

وأكدت المنظمة، أن أوغلو يواصل إجراء اتصالاته مع المسؤولين البريطانيين، بغية إطلاق سراح الشيخ صلاح، والسماح له بإتمام جولته في بريطانيا.

وأضاف البيان أن المنظمة سوف تواصل مساعيها في هذا السياق، وذلك في اجتماع مرتقب مع أحد المسؤولين البريطانيين. مشيرًا إلى أن المنظمة بدأت تحركاتها من أجل الإفراج عن الشيخ صلاح بعد اعتقاله من قبل السلطات البريطانية تحت ذرائع أمنية .