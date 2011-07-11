شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المخيمات الصيفية

فلسطين اليوم _ غزة

اختتمت جمعية رعاية المعوقين بقطاع غزة "شمس "الدفعة الأولى من ألعاب الصيف في مقرها بمدينة غزة يوم السبت الموافق 18/6/2011 تحت اشراف مديرة الموقع نعمة العر وعدد من المنشطين والأطفال من خلال حفل تخلل على فقرات فنية وترفيهية .

وأشادت الأستاذة نعمة العر مديرة الموقع بنجاح فعاليات وأنشطة الدفعة الأولى التي اشتملت علي عدة زوايا تثقيفية وترفيهية متنوعة (زوايا الفلكور ،الإنجليزي، الفنون والحرف ،الطائرات الورقية ،الرياضة) .

ومن جانبه أكد خالد البطراوي مدير الجمعية على أهمية تلك الفعاليات لأطفال المركز حيث انها تساهم في تعزيز قدراتهم واستيعابهم في الجوانب النفسية والعلمية وأشاد بدور وكالة الغوث الفعال في دعم قطاع المعاقين وتعزيز حقوقهم في اللعب واندماجهم في المجتمع

وفي الختام تم افتتاح الدفعة الثانية لألعاب الصيف والتي تشمل فعاليات جديدة ومتميزة و ألعاب حرة داخل الزوايا .