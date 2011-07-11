النائب نصار يوضح لـ« فلسطين اليوم » آلية توزيع أموال قضية الروبي

نصار يوضح لـ"فلسطين اليوم", آلية توزيع أموال الروبي

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة النائب جمال نصار, أن عملية توزيع أموال قضية الروبي بدأت بطريقة سلسة ومنتظمة وسريعة فلا يوجد أي إشكاليات في هذا الملف ولا داعي أن يقلق المواطن الفلسطيني بخصوص هذا الملف

وأوضح نصار لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", اليوم الاثنين, أن عدد المواطنين المتضررين من قضية الروبي أكثر من 5000 شخص وهذا العدد الكبير لا يمكن أن ينتهي بالسرعة التي يتطلبها المواطن , وقال: نحن نتعامل مع هذا العدد وفقاً لآلية معينة تساهم في إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة".

وبين نصار, الآلية التي يتم فيها توزيع الأموال على المواطنين تكون من خلال الاتصال أو إرسال رسالة قصيرة عبر الجوال, وتوجيه المواطن إلى اللجنة وتقديم ملفاتهم ليتم تصفية حساباتهم.

وأضاف, المواطن يشعر بروح عالية جداً وفرحة كبيرة لا يمكن وصفها فهذا المواطن الذي فقد الأمل في أن تعود أمواله إلى جيبه ها هو يسعد اليوم بهذه الأموال فهو يشعر بفرحة وسعادة عارمة لا يمكن وصفها.

وفي نفس السياق أكد مصدر خاص, لـ"فلسطين اليوم", أن الموعد المحدد لإنهاء ما نسبته 30% من أموال الروبي سيكون خلال أسبوعين من بدأ عملية التوزيع.