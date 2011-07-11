عبد العال : 2053 شخص أساسي و1200 حصة إضافية ضمن قرعة الحج الأسبوع القادم

2053 شخص أساسي و1200 حصة إضافية ضمن قرعة الحج الأسبوع القادم

فلسطين اليوم _ غزة (خاص)

أكد سالم عبد العال مدير شؤون الحاج في وزارة الأوقاف بغزة أن القرعة العلنية التي ستجرى في الثامن عشر من الشهر الجاري ستكون لاختيار 2053 شخص كحصة أساسية للسفر لأداء مناسك الحج عام 2011 .

وأضاف عبد العال في حديث خاص لـ "فلسطين اليوم" أن هناك حصة أخرى تتضمن أسماء 1200 شخص كحصة إضافية تتوقف على مدى استجابة المملكة العربية السعودية للموافقة عليهم .

وعن التنسيق ما بين حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة لأجراء القرعة , قال عبد العال :" تحديد موعد القرعة تم بالاتفاق بين قطاع غزة والضفة الغربية , بحيث ستتزامن الإعلان عنها يوم الثامن عشر من الشهر الجاري ".

وأوضح عبد العال أن هناك حوالي 78 اسم ممن لم يحالفهم الحظ في السنوات الماضية سيتم إدراجهم ضمن قائمة المسافرين لأداء مناسك الحج دون إجراء القرعة عليهم .

وأشار عبد العال إلى أن موضوع أهالي الشهداء والأسرى لم يحدد بعد , وأن الوزارة تنتظر قرار المملكة السعودية , منوهاً على أن أسمائهم لن تكون ضمن القرعة .

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف والشئون الدينية كشف عن أن موعد إجراء قرعة الحج لموسم هذا العام 1432هـ يوم الاثنين القادم 17 شعبان 1432هـ الموافق 18/7/2011، الساعة الحادية عشر صباحاً في كافة محافظات الوطن.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أنهت كافة الإجراءات والترتيبات الأولية اللازمة لموسم حج هذا العام 1431هـ، من خلال إنهاء إجراءات التسجيل واستئجار سكن للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمواصفات فندقية وعلى مقربة من الحرمين المكي والمدني.