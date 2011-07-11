قلب"مبارك" توقف عن العمل دقيقتين وإصابة طبيبه بنوبة قلبية

فلسطين اليوم _ القاهرة

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أن قلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك توقف عن العمل لمدة دقيقتين كاملتين، أمس الأحد، أثناء وجوده بمستشفى شرم الشيخ الذى يعالج به.

وأضاف، قام الأطباء بإسعافه بالصدمات الكهربائية، حتى عاد قلبه للحياة مرة أخرى، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى تستقر حالته، مؤكداً حصوله على تلك المعلومات من مصادر وثيقة الصلة به، ومطلعة يومياً على الأحداث هناك.

وأكد عيسى، خلال برنامج "فى الميدان" والذى يقدمه على قناة "التحرير"، أن تلك الواقعة بدأت عندما شعر "مبارك" بآلام شديدة فى قلبه، وقام بالنداء على الطبيب المعالج له، ليختل توازنه أثناء ذلك ويسقط على الأرض.

وتابع "عيسى" أن الطبيب دخل عليه الغرفة ليساعده على النهوض من على الأرض، ويقوم بالكشف عليه، إلا أن القدر لم يمهل الطبيب حتى سقط هو الآخر، بجانب الرئيس السابق، ويصاب بنوبة قلبية، ونقل فى غرفة مجاورة للرئيس السابق ليعالج فيها.

واختتم عيسى كلامه متسائلاً عما سيحدث إذا مات الرئيس السابق بالفعل الأيام القادمة، مطالباً المسئولين بوضع سيناريو يمكن تنفيذه حال موته، حتى لا تتأزم الأمور وتزداد تعقيداً.