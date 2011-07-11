حكومة رام الله تنفي تحديد موعد لصرف النصف الثاني من الراتب

فلسطين اليوم-رام الله

نفى مدير مركز الإعلام الحكومي في رام الله د. غسان الخطيب، الليلة الماضية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تحديد موعد لدفع النصف الثاني من راتب الشهر الماضي.

وأكد الخطيب في تصريح صحفي بأنه عندما يحدد موعد لصرف النصف الثاني من الراتب سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وناشد مدير مركز الإعلام الحكومي وسائل الإعلام توخي الدقة من اجل عدم إرباك الجمهور، وإحداث البلبلة، مشددا على ان الجهود لا زالت مستمرة من اجل معالجة الأزمة المالية ودفع الرواتب بالسرعة الممكنة.

وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر وصفتها بالرسمية، عن ان موعد صرف النصف الثاني من الراتب سيكون في العشرين من الشهر الجاري، وهو ما نفاه د.الخطيب.