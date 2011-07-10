وفاة والد الأسير المجاهد خالد الجعيدي

فلسطين اليوم: غزة

توفي بعد ظهر اليوم والد الأسير المجاهد، خالد الجعيدي الحاج مطاوع مسلم الجعيدي عن عمر يناهز 84 عام وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد من مسجد بلال بن رباح في تل السلطان بمدينة رفح.

هذا وتتقدم مؤسسة الأسرى والشهداء " مهجة القدس " بأحر التعازي للأسير المجاهد خالد الجعيدي وعائلته بوفاة والده وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وتدعوا أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة في تشييع جثمان المرحوم بإذن الله والده ومؤازرة عائلته.

والجدير بالذكر أن الأسير خالد مطاوع مسلم الجعيدي مفجر ثورة السكاكين في الإنتفاضة الأولى وكان قد أعتقل من قبل قوات الإحتلال الصهيوني بتاريخ 24/12/1986 وحكم عليه بالسجن الفعلي 3 مؤبدات بتهمة قتل ثلاثة صهاينة والإنتماء والعضوية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

يذكر أن الأسير خالد الجعيدي منذ حوالي 5 سنوات وحتى تاريخه لم يتمكن والده وذويه من زيارته بسبب منع الإحتلال الصهيوني لأهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون والمعتقلات الصهيونية.