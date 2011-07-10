دائرة العمل النسائي في جولة تفقدية لمخيمات حركة الجهاد الإسلامي بغزة

فلسطين اليوم - غزة

نظمت دائرة العمل النسائي التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة بجولة ميدانية إلى المخيمات الصيفية التي تنظمها الحركة, والتي تحمل عنوان " مخيم العودة "

و ترأس الوفد الزائر، الأستاذ وليد حلس، أبو يحيى، مسؤول ملف العمل النسائي في قطاع غزة و برفقته أم سامر الحلو مسئولة الدائرة في غزة وعدد من الأخوات العاملات بالدائرة.

وأكد الأستاذ أبو يحي حلس بأن القيام بمثل هذه المخيمات تهدف الى توعية أبنائنا الطلبة بحق العودة بأنه حق مقدس وان الأطفال يطالبون بحق عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي تهجر منها أجدادهم.

وأشار حلس إلى أن المخيمات الصيفية تعمل على غرس الصفات الحسنة والقيم والأخلاق الحميدة وتعمل على استفادة الطلبة من خلال قضاء وقت الفراغ بالأشياء النافعة والمفيدة.

وقد شكر حلس كل من شارك في هذه المخيمات وعلى الجهود التي تبذلها المرأة الفلسطينية متأملا في ذات الوقت من زهرات المستقبل وأمل الحاضر بقضاء وقت ممتع في المخيمات من خلال برنامجها الترفيهي والتعليمي والرياضي والاستفادة القصوى من المخيمات.

ومن جانبها تحدثت أم سامر الحلو عن مدي أهمية توعية الطلبة بحق العودة وقهر العدو وتعريفهم بالبلدان والقرى التي هاجر منها الأجداد والتسلح بالعلم والأخلاق العالية والتمسك بكتاب الله والأخلاق الحميدة وبالصلاة لصد العدو الإسرائيلي

و بالجدير ذكره أن المخيمات انطلقت صباح الأمس السبت حيث تشكلت من 20 مخيم صيفي موزعين 6 في رفح و 3 خانيونس و 3 في المنطقة الوسطي و6 لغزة و 4 في منطقة الشمال.

حيث تستهدف من 2200- 2500 طالبة وزهرة ما بين الأعمار 10- 15 سنة مستفيدين من جميع برامج و خدمات المخيمات الصيفية