إجراء أول عملية لزراعة قصبة هوائية اصطناعية لشخص مصاب بالسرطان

فلسطين اليوم- وكالات

نجح فريق دولي من الجراحين الجمعة الماضية في القيام بأول عملية زرع على الصعيد العالمي لقصبة هوائية اصطناعية مكسوة بخلايا جذعية، على ما أفاد المستشفى السويدي حيث أجريت هذه العملية.

وأشار مستشفى كارولينسكا الجامعي في ضاحية ستوكهولم إلى أن رجلا يبلغ من العمر 36 سنة، يعاني سرطانا في مرحلة متقدمة أصاب قصبته الهوائية قد حصل في 9 حزيران/يونيو على قصبة هوائية جديدة اصطناعية مغطاة بخلاياه الجذعية. وعلى حد قول المستشفى، قد يحدث هذا النوع من الطب المرمم تغيرا جذريا في مجال زرع الخلايا فيعزز سبل الانتفاع منه.

وأضاف المستشفى في بيانه إلى أنه "إذا أصبح زرع القصبة الهوائية الاصطناعية والمتضمنة خلايا جذعية من المريض هو المعيار في العمليات، فهذا يعني أن المريض لن يكون بحاجة إلى واهب أعضاء تتماشى مع أعضائه".

وتابع البيان "بما أن الخلايا المستخدمة لتجدد القصبة كانت آتية من المريض عينه، فهو لم يكن بحاجة إلى تناول أدوية تكبت المناعة، ولم ينبذ الجسم النسيج المزروع" مؤكدا أن "الرجل في حالة جيدة، ومن المتوقع أن يشفى بالكامل وسيسمح له بمغادرة المستشفى".

ويشار إلى أن رئيس الفريق باولو ماكياريني كان قد أجرى عمليات زرع قصبات هوائية من الخلايا الجذعية تكللت بنجاح، لكن في تلك العمليات كانت القصبة تؤخذ من واهب وتغطى بخلايا المريض الجذعية.