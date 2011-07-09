مصر:إحباط تفجير مركز شرطة بالعريش

فلسطين اليوم – القاهرة

أحبطت قوات الأمن بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم السبت، محاولة لتفجيرمركز شرطة السياحة بالمدينة.

ونقل موقع "أخبار مصر"، عن العقيد عبد الكريم السيد، رئيس مباحث شرطة السياحة بالعريش، قوله إن خبراء المفرقعات، وقوات الحماية المدنية بالعريش، أبطلوا مفعول قنبلة محلية الصنع، تحتوي على كمية كبيرة من المسامير والغاز شديد الانفجار.

وأضاف: "كان من الممكن أن تفجر القنبلة مقر شرطة السياحة بالعريش بالكامل، وتصيب بعض الشاليهات المجاورة، لو لم يشتبه أحد مجندي الحراسة في وجود حقيبة بلاستيكية بداخلها جسم غريب".

وكان مجهولون قصفوا مقر جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالعريش، خلال مارس/آذار الماضي، باستخدام قذائف "آر.بي.جي"، غير أن الأوضاع بالمدينة عادت إلى الهدوء، عقب قرار وزير الداخلية المصري حل الجهاز.