ريال مدريد ونيمار يتفقان على الراتب وبرشلونة يخضع لطلبات سانشيز

وكالة الأنباء الأسبانية EFE

أكدت إحدى الصحف البرازيلية اليوم أن فاجنر ريبيرو وكيل أعمال لاعب الكرة البرازيلي الواعد نيمار قد اتفق على الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب في حالة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، بعد اجتماعه مع نائب رئيس الفريق الملكي فرناندو فرنانديز تابياس.

ونقلت صحيفة (فوليا دي ساو باولو) أن الاتفاق حول الراتب قد تم، دون التطرق إلى باقي تفاصيل التعاقد.

وأكدت الصحيفة اتفاق الجانبين على حصول لاعب سانتوس البرازيلي الحالي على راتب سنوي يبلغ خمسة ملايين يورو.

لكن ريبيرو شدد على عدم التوصل لاتفاق نهائي بعد، بانتظار معرفة الموقف الأخير للاعب الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الأرجنتين.

يذكر أن نيمار كان قد أعلن قبل أيام عن رغبته في الاستمرار في صفوف سانتوس على الأقل حتى نهاية العام الجاري، عندما يشارك سانتوس في بطولة كأس العالم للأندية كبطل لكأس ليبرتادوريس، اللقب الذي حصل عليه الشهر الماضي.

فابريغاس يؤكد غيابه رسمياً عن جولة أرسنال الآسيوية

أكد لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيغيب عن الجولة الآسيوية التي سيقوم بها فريقه آرسنال الإنجليزي إلى ماليزيا والصين لخوض عدد من المباريات استعداداً للموسم الجديد.

ونشرت الصحف الكتلونية أمس تقريراً يؤكد غياب فابريغاس عن الجولة الآسيوية تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة هذا الصيف في حين أن اللاعب نفسه أكد هذا النبأ من خلال صفحته على موقع "تويتر" الاجتماعي.

برشلونة يخضع لطلبات أودينيزي بشأن سانشيز

يبدو أن تقدم الوقت كان لصالح النادي الإيطالي أودينيزي ، حيث أكدت سكاي سبورت 24 أن برشلونة وافق على رفع عرضه من أجل الموهوب التشيلي اليكسيس سانشيز.

وحسب القناة الإيطالية ذات المصداقية العالية فإن برشلونة عرض مبلغ 40 مليون يورو إضافة إلى لاعبه جوناثان سوريانو لتصبح القيمة المعروضة ما يقارب 45 مليون يورو ، وهي القيمة التي يريدها أودينيزي وقد نرى بالتالي انفراجاً سريعاً في أمر الصفقة التي طالت بشكل واضح.

يذكر أن أودينيزي أعلن يوم أمس أن برشلونة هو الطرف الوحيد الذي يفاوض رسمياً من أجل سانشيز.