النخالة: 300ألف دولار يخسرها أصحاب السيارات المستوردة

النخالة: 300ألف دولار شهرياً يخسرها أصحاب السيارات المستوردة

فلسطين اليوم-غزة

أفاد رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار إسماعيل النخالة أن مستوردو السيارات بغزة يخسرون ما يقارب من 300 الف دولار شهريا كأجرة أرضيات وتخزين للموانيء الإسرائيلية بسبب عدد السيارات القليل التي تسمح "إسرائيل" بدخولها إلي غزة وهو عبارة عن 40 سيارة أسبوعيا

وقال النخالة في تصريح صحفي اليوم السبت, أن عدد السيارات حوالي 3000 سيارة تنتظر دخولها إلى غزة وبحسب الآلية التي تعمل بها "إسرائيل" فإن الحديث للانتهاء من إدخال الكمية الموجودة أكثر من عام مضيفا أن حاجة السوق في غزة تتطلب حوالي 5000 سيارة في السنة الأولي.

وناشد النخالة الحكومة في رام الله بالعمل الجاد للضغط على "إسرائيل" لإدخال جميع الكمية وذلك من أجل سد حاجة السوق والتخفيف عن المواطنين والتجار معا".