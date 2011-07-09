محلل: اعتراف الأمم المتحدة بالسودان دون فلسطين يدلل على ازدواجية التعامل

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

أكد المحلل السياسي الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر, أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان بهذه السرعة, فيما لم تُصْدر حتى اليوم قراراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تطالب منذ عشرات السنين بالدولة على حدود 67, دليل علىأنها تتعامل بمعاير مزدوجة في القضايا الدولية وفقاً لما تمليه عليها الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأوضح الدكتور مخيمر, لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", اليوم السبت, أن الأمم المتحدة تسارع في استصدار قرار للاعتراف بأي دولة محتلة غير فلسطينية لأن فلسطين لها معايير مزدوجة تمنع الأمم المتحدة من استصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً للمواصفات الصهيونية.

وأضاف أبو سعدة, أن من مقومات الدولة هو وجود شعب يناضل من أجل التحرير وأرض وأن تكون ذات سيادة, مشيراً, إلى أن دولة الاحتلال الصهيونية والأمم المتحدة تريدان دولة فلسطينية مشلولة من خلال الاعتراف بيهودية الدولة أولاً, ثم دولة منزوعة السلاح بالإضافة إلى ضم أجزاء من أراضي السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة, ودولة بدون مقاومات السيادة الأمر الذي يمنع حدوث الدولة الفلسطينية.

وقال :"هناك ثلثي أعضاء الأمم المتحدة يريدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن المشكلة تكمن باستخدام الإدارة الأمريكية لقرار الفيتو وهذا ما تدركه السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أنه أعلن اليوم رسميا عن انفصال جنوب السودان، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإرسال قوات أممية للعمل به، وأعلنت الخرطوم اعترافها به.