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إسرائيل" تحول 39 متضامناً من مطار بن غريون إلى معتقل بئر السبع

  • 07:03 - 09 يوليو 2011
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إسرائيل" تحول 39 متضامناً من مطار بن غريون إلى معتقل بئر السبع

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

أعلنت سلطة السجون "الإسرائيلية" بأنه منذ ساعات الصباح تم نقل 39 متضامناً من الذين تصفهم السلطات الإسرائيلية بالمخلين بالنظام إلى معتقل في مدينة بئر السبع .

 

وحسب موقع يديعوت  فان عدد المعتقلين من صفوف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بلغ 124 من بينهم 76 فتاة و38 رجلاً .

 

وذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بأن ضباط الشاباك والشرطة "الإسرائيلية" حولوا مكاتب وغرف مطار بن غريون إلي غرف تحقيق مع المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين .

 

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