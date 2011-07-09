إسرائيل" تحول 39 متضامناً من مطار بن غريون إلى معتقل بئر السبع

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

أعلنت سلطة السجون "الإسرائيلية" بأنه منذ ساعات الصباح تم نقل 39 متضامناً من الذين تصفهم السلطات الإسرائيلية بالمخلين بالنظام إلى معتقل في مدينة بئر السبع .

وحسب موقع يديعوت فان عدد المعتقلين من صفوف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بلغ 124 من بينهم 76 فتاة و38 رجلاً .

وذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بأن ضباط الشاباك والشرطة "الإسرائيلية" حولوا مكاتب وغرف مطار بن غريون إلي غرف تحقيق مع المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين .