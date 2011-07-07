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فرنسا تلبي مطلب « إسرائيل » وتنزل 8 متضامنين من ضمن القائمة السوداء

  • 17:41 - 07 يوليو 2011
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فرنسا تلبي مطلب "إسرائيل" وتنزل 8 متضامنين من ضمن القائمة السوداء

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

 استجابة الحكومة الفرنسية قبل قليل مطلب "إسرائيل" وأنزلت 8 متضامنين مع الشعب الفلسطيني كانوا في طريقهم لمطار بن غريون حيث تم إنزالهم من رحلة تابعة لشركة الطيران الهونغارية .

 

والجدير بالذكر فقد جندت "إسرائيل" دبوماسين فرنسيين لمساعدتها في منع المتضامنين من الوصول لمطار بن غريون  .

 

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية بان "إسرائيل" لن تسمح لأي شخص كان أن يشكل خطرا على أمنها .

 

 يشار إلى أن شرطة الاحتلال  أرسلت ما سمته بالقوائم السوداء للمتضامنين مع الفلسطينيين والذي سيصلون  جوا الساعة ال11 ليلا لمطار بن غريون  .

 

وقد سلمت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أسماء 350 متضامن لعدة مطارات أوربية , لمنعهم من التوجه لمطار بن غوريون .

 

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