فرنسا تلبي مطلب "إسرائيل" وتنزل 8 متضامنين من ضمن القائمة السوداء

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

استجابة الحكومة الفرنسية قبل قليل مطلب "إسرائيل" وأنزلت 8 متضامنين مع الشعب الفلسطيني كانوا في طريقهم لمطار بن غريون حيث تم إنزالهم من رحلة تابعة لشركة الطيران الهونغارية .

والجدير بالذكر فقد جندت "إسرائيل" دبوماسين فرنسيين لمساعدتها في منع المتضامنين من الوصول لمطار بن غريون .

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية بان "إسرائيل" لن تسمح لأي شخص كان أن يشكل خطرا على أمنها .

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أرسلت ما سمته بالقوائم السوداء للمتضامنين مع الفلسطينيين والذي سيصلون جوا الساعة ال11 ليلا لمطار بن غريون .

وقد سلمت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أسماء 350 متضامن لعدة مطارات أوربية , لمنعهم من التوجه لمطار بن غوريون .