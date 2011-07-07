فرنسا تلبي مطلب "إسرائيل" وتنزل 8 متضامنين من ضمن القائمة السوداء
فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة
استجابة الحكومة الفرنسية قبل قليل مطلب "إسرائيل" وأنزلت 8 متضامنين مع الشعب الفلسطيني كانوا في طريقهم لمطار بن غريون حيث تم إنزالهم من رحلة تابعة لشركة الطيران الهونغارية .
والجدير بالذكر فقد جندت "إسرائيل" دبوماسين فرنسيين لمساعدتها في منع المتضامنين من الوصول لمطار بن غريون .
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية بان "إسرائيل" لن تسمح لأي شخص كان أن يشكل خطرا على أمنها .
يشار إلى أن شرطة الاحتلال أرسلت ما سمته بالقوائم السوداء للمتضامنين مع الفلسطينيين والذي سيصلون جوا الساعة ال11 ليلا لمطار بن غريون .
وقد سلمت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أسماء 350 متضامن لعدة مطارات أوربية , لمنعهم من التوجه لمطار بن غوريون .