تأجيل هدم منزل مواطن مقدسي لمدة تسعة أشهر

فلسطين اليوم _ القدس

أجّلت ما تسمى 'محكمة الشؤون البلدية' التابعة لبلدية الاحتلال في القدس اليوم الخميس، تنفيذ قرار هدم سابق لمنزل المواطن نائل حسّان من سكان حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك لمدة تسعة أشهر.

وكانت المحامية آمنه عباس من مؤسسة المقدسي تقدمت اليوم، 'وهو اليوم الذي يسبق مهلة تنفيذ القرار'، بطلب تأجيل أمر الهدم.

يذكر أن المنزل المذكور مؤلف من طابقين ويسكن فيه أحد عشرا فردا وهم أفراد عائلة المواطن حسّان. وقد جرى بناء البيت عام 2005، وبعد مرور عامين على البناء تم استلام مخالفات مالية عالية جداً التزم المواطن حسّان بدفعها أولا بأول.