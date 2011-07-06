القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

ألقت شرطة الخليل اليوم , القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة بمدينة الخليل .

و أوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأنه وبناء على معلومات وردت لشرطة مكافحة المخدرات حول حيازة مواطن كمية من المواد المخدرة , فورا تحركت قوة من الشرطة إلى مكان تواجده , حيث تم إيقافه وتفتيشه والعثور بحوزته على كميـة من الحشيش المخـدر ” .

وأضاف البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" بأن الشرطة قامت بإلقاء القبض عليه وضبط ما بحوزته من مخدرات وإحضاره لمديرية الشرطة للتحقيق معه حول مصدر هذه المخدرات .

وأكد البيان إحالة المشتبه به للنيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه لعرضه على القضاء.