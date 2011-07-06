مجلس الأمن يناقش الشهر الحالي عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

فلسطين اليوم _ رام الله

قال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المجلس يعتزم ان يناقش هذا الشهر احتمال ان تصبح فلسطين دولة عضو بالمنظمة الدولية.

وقالت الجامعة العربية انها ستطلب عضوية بالأمم المتحدة لدولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تكون عاصمتها القدس الشرقية اثناء دورة انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر ايلول.

ووفقا لجدول زمني مؤقت لمجلس الأمن لشهر يوليو تموز فان مناقشة مفتوحة بشأن الشرق الأوسط من المقرر ان تجرى في 26 يوليو.

وقال السفير الألماني بيتر ويتج رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي في رده على سؤال عن موعد مناقشة المسألة "اعتقد ان ذلك سيكون مناسبة لاستكشاف الخيارات المتعددة التي ربما توجد في الجانب الفلسطيني."

واشار ويتج الي اجتماع مرتقب لرباعي وسطاء السلام في الشرق الوسط كمؤشر محتمل للوضع.

ومن المتوقع ان يجتمع مفاوضو رباعي وسطاء السلام -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا- في 11 يوليو. وسيأتي الاجتماع الذي من المتوقع ان يعقد في واشنطن وسط مسعى أمريكي لإحياء مفاوضات السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين.