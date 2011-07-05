حركة المقاومة الشعبية تنظم جلسة نقاش لكافة القضايا على الساحة الفلسطينية

فلسطين اليوم: غزة

أجمع عدد من أعضاء المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية على أن المصالحة الفلسطينية مطلب وطني لابد من تحقيقه بالتوافق مع كافة الأطراف.

وأشار الأعضاء إلى أن وفود المصالحة التي اجتمعت بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية أثمرت العديد من المقترحات المتوافق عليها من قبل الفصائل الفلسطينية ، داعيين في الوقت ذاته إلى تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية تخدم القضية الفلسطينية والشعب.

جاء حديث الأعضاء خلال جلسة نقاش داخلية ضمت جميع مجالس المكتب الإعلامي للحركة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تحدث خلالها مسئول الإعلام في الحركة "هيثم الأشقر" عن مساعي حركته تجاه العديد من القضايا الهامة على الساحة الفلسطينية.

وشدد الأشقر على ضرورة تكاثف الجهود من أجل التصدي لممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى داخل زنازين الاحتلال ، مشيرا إلى أن الكيان يمارس ابتزازه ضد الأسرى بشكل مستمر في محاولة لإذلالهم.

وأكد وقوف حركته ضد كل هذه الممارسات، داعيا في السياق ذاته إلى رفع دعاوى قضائية تدين العدو بارتكابه جرائم حرب .

من ناحيته تطرق الأخ "نبيل أبو سيف" مسئول العلاقات العامة في المكتب الإعلامي للحركة إلى استمرار الكيان في ممارساته ضد المدنيين والتي كان آخرها استهداف اثنين من المدنيين وسط قطاع غزة ، مؤكدا أن خيار المقاومة هو الأوحد في مواجهة التصعيد الصهيوني على الأرض والبشر.

والى القدس، أكد "أبو سيف" دعم حركته لنواب القدس الصامدين منذ عام في خيمتهم داخل بعثة الصليب الأحمر بالشيخ جراح ، مشيدا بثبات موقفهم أمام الطغيان الذي يحاول طمس الشرعية الفلسطينية من خلال إبعاد واعتقال رموز الشعب الفلسطيني.