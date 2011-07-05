سلطات الاحتلال تطلق سراح 6 مواطنين من الخليل

فلسطين اليوم: الخليل

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء سراح ستة مواطنين من أصحاب أراضي خلة زامل بالرماضين جنوب الخليل والذين اعتقلتهم قبل أسبوع.

وذكر أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي أن سلطات الاحتلال أفرجت عن كلا من الأسير أكثم شحدة زامل 38 عام ومجدي شحدة زامل 42 عام ومحمد علي حنتش 63 عام وإسماعيل نصار زامل 25 عام وتامر مسيف الاطرش 25 عام وجمال محمد زامل 53 عام بكفالة مالية مقدارها أربعة آلاف شيكل لكل منهم.

من جهة أخرى يعرض كل من الحاج نصار زامل 63 عام وعلي زامل 45 عام على محكمة عوفر العسكرية لاستئناف قرار المحكمة والذي قضى بحكم كلا منهما بدفع ثمانية ألاف شيكل.