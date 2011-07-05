سلطة الطاقة تمدد تشغيل المولد الثالث حتى نهاية شهر رمضان

فلسطين اليوم – وكالات

أكد المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة بقطاع غزة ان المولد الثالث لمحطة توليد الكهرباء سيستمر في العمل حتى انتهاء شهر رمضان الكريم الشهر القادم، حيث يزيد استهلاك المواطنين للكهرباء خلال هذا الشهر.

وقال عبيد في تصريحات صحفية:" رغم ان السلطة لا تملك إمكانيات لتوفير السولار اللازم لتشغيل المولد الثالث الا انها ستعمل على استمرار تشغيله خلال رمضان للتخفيف عن كاهل المواطنين", مضيفاً ان أزمة الكهرباء بغزة تقلصت كثيراً مقارنة بالعام الماضي الذي شهد عجز كبير في الطاقة.

وكانت سلطة الطاقة قد اعلنت عن تشغيل المولد الثالث بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة.