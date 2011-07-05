جماعة الإخوان المسلمين في مصر تفصل خمسة من القيادات الشابة

فلسطين اليوم: القاهرة

قالت صحيفة الشروق المصرية الثلاثاء إن جماعة الاخوان المسلمين فصلت خمسة من أعضائها لتأسيسهم حزبا سياسيا في مخالفة لأمر الجماعة بعدم تأسيس أو الانضمام إلى أي حزب بخلاف حزب الحرية والعدالة الذي أسسته.

وأضافت الصحيفة إن مجلس شورى الجماعة قرر فصل القيادات الشبابية الخمسة بعد أن أعلنوا تأسيس حزب التيار المصري.

وقال عبد الرحمن خليل وهو أحد الذين تم فصلهم من الجماعة للصحيفة إنهم سيتقدمون بطعن لمجلس شورى الجماعة ضد قرار الفصل والتحدث مع جماعة الاخوان المسلمين من منطلق الدور الذي قام به الشباب في الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط.

ونقلت الصحيفة عن خليل قوله "القرار مثير للتعجب لأن انضمامنا للجماعة لم يكن بقرار من مكتب الإرشاد.. فكيف يكون الخروج منها بقرار".

وكان الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين محمود حسين قال في يونيو حزيران إن الإعضاء الذين ينضمون لأحزاب أخرى سيجبرون على ترك الجماعة وهو قرار أغضب بعض الأعضاء من الشباب.

كما فصلت الجماعة التي قالت إنها لن ترشح أعضاء لمنصب الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح الذي كان قياديا في الجماعة وأعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.